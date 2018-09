Polizeipräsidium Ulm / Ulm - 90 km/h Differenz / Viel zu ...

(UL) Ulm - 90 km/h Differenz / Viel zu schnell und viel zu langsam fuhren am Donnerstag Autos auf der B10 bei Ulm.

Ulm - Die Polizei stellte dies zwischen 8.30 Uhr und 14 Uhr fest. In dieser Zeit hatte sie auf der B10 in Richtung Norden den Verkehr im Blick. Dort ist die Geschwindigkeit auf höchstens 70 km/h beschränkt. 222 Fahrer fuhren deutlich schneller als erlaubt. Sie sehen Bußgeldern und Anzeigen entgegen. Sechs Fahrer erwartet sogar ein Fahrverbot. Der Schnellste war ein Porschefahrer aus Stuttgart, der etwa 125 km/h auf dem Tacho hatte. Andere Fahrer verhielten sich nicht weniger gefährlich, obwohl sie deutlich langsamer fuhren. Zumindest an der Kontrollstelle: Dort bremste ein Kleinlaster stark, als er das Messgerät erkannte. Der Autofahrer hinter ihm konnte deshalb nicht halten und fuhr auf. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. Dafür musste eine Spur der B10 gesperrt werden, bis die Feuerwehr das Öl gebunden hatte, das aus einem Fahrzeug lief. Auch andere Fahrer bremsten stark, zum Glück ohne Unfall. Auch sie sehen Bußgeldern entgegen. Einer bremste sogar bis auf knapp der 30 km/h herunter, also 90 km/h langsamer als der Porschefahrer. Die Polizei wird die Kontrollen fortsetzen. Denn zu schnelles Fahren ist eine der häufigsten Ursachen für schwere Unfälle.

