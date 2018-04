Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Aggressives Verhalten unter ...

(UL) Ulm - Aggressives Verhalten unter und durch Suchtkranke

Ulm - Am Samstagmittag wurde nach 15 Uhr ein Rettungswagen in die Fußgängerzone gerufen. Zwei Personen waren aufgrund eines Drogenmissbrauchs nicht mehr ansprechbar. Warum in einer solchen Situation dann die Helfer angegangen werden und Unbeteiligte untereinander sich streiten ist dann meist nicht nachvollziehbar. Jedenfalls musste der Rettungsdienst durch die Polizei unterstützt werden. Sie zogen die Anfeindungen auf sich. Zwei Personen leisteten gegen die Maßnahmen der Polizei Widerstand und wurden in Gewahrsam genommen. Die zwei bewusstlosen Personen wurden in die Klinik gefahren.

