Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Auto prallte nach Kollision ...

(UL) Ulm - Auto prallte nach Kollision gegen einen Baum

Ulm - Autounfälle am Blaubeurer Tor Ring passieren fast täglich. Am Freitagmittag, kurz nach 12 Uhr, sah es aber recht spektakulär aus. Zwei Autos wollten nebeneinander den Ring über die Ausfahrt in Richtung Ludwig-Erhart-Brücke verlassen. Dabei kam der Toyota von der rechten Spur auf die linke Spur. Es kam zur Berührung mit einem daneben fahrenden Audi A7. Dieser wurde nach links abgewiesen und prallte gegen einen Baum auf dem Verkehrsteiler. Der Audi wurde durch den Aufprall angehoben und mit dem Heck seitlich versetzt. Der 29-jährige Audifahrer wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Der 48-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000EUR, am Toyota in Höhe von 3.000EUR

+++++++++++++++++++++++++++ 1745467 Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

