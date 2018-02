Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Betrunken Auto gefahren - Der ...

(UL) Ulm - Betrunken Auto gefahren - Der Mann wurde kontrolliert und anschließend wegen diverser Straftaten in Untersuchungshaft genommen.

Ulm - Ein 26-jähriger Mann wurde am Samstag gegen 03.35 Uhr von der Polizei kontrolliert, als er mit seinem VW von der Karlstraße in einen Hinterhof abbog. Offensichtlich wollte er sich einer Polizeikontrolle entziehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen erhöhten Wert. In diesem Zustand hätte er kein Auto mehr führen dürfen. Während der weiteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige wegen verschiedener Eigentumsdelikte gesucht wurde. Er wurde in Haft genommen.

