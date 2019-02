Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Betrunken im Transporter ...

(UL) Ulm - Betrunken im Transporter unterwegs - Seinen Führerschein musste ein Transporter Fahrer nach einer Polizeikontrolle abgeben.

Ulm - Am Samstag, gegen 02:15 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeireviers Ulm-West in der Königstraße in Ulm einen Transporter. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 32-jährige Fahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkomattest ergab über 2 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein noch vor Ort. Im Anschluss musste der betrunkene Fahrer eine Blutentnahme erdulden. Er sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

