Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Betrunkener hinterlässt ...

(UL) Ulm - Betrunkener hinterlässt Trümmerfeld / Mit Wucht fuhr ein Kleinlaster am Dienstag in Ulm gegen einen Verkehrsteiler.

Ulm - Gegen 2 Uhr war der 39-Jährige auf der B 10 von Dornstadt Richtung Ulm unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt zum Blaubeurer Ring prallte er mit großer Wucht gegen ein Verkehrsschild. Die Fahrerkabine wurde stark deformiert. Dem Mann gelang es aber sich selbst zu befreien. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Polizisten stellten fest, dass der Mann stark nach Alkohol roch. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der Fahrer in der Bundesrepublik keinen festen Wohnsitz. Deshalb erhoben die Beamten noch eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Schaden am Klein-Lkw beträgt etwa 25.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Am Verkehrszeichen beträgt der Schaden etwa 4.000 Euro. Außer der Feuerwehr war auch eine Kehrmaschine im Einsatz. Der Unfall hatte ein großes Trümmerfeld und ausgelaufene Betriebsstoffe hinterlassen. Die B 10 war fast drei Stunden gesperrt.

