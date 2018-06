Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Brandgefährlich / Unerwarteter ...

(UL) Ulm - Brandgefährlich / Unerwarteter Besuch an einem Lagerfeuer waren am Donnerstag in Ulm die Feuerwehr und die Polizei.

Ulm - Mehrere Zeugen hatten am Donnerstag gegen 20 Uhr einen Brand im Wald an der Böfinger Halde gemeldet. Sofort fuhr die Polizei dorthin. Die Beamten fanden mitten im Wald ein Lagerfeuer mit hohen Flammen. Aufgrund der Nähe der Bäume und Sträucher bestand die Gefahr, dass die Flammen übergreifen. Zumal der Wald sehr trocken war. Die Polizisten hielten sofort mit einem Löscher das Feuer klein, den Rest erledigte die Feuerwehr. Am Feuer hielt sich auch der mutmaßliche Verursacher auf. Der 20-Jährige war nicht nur betrunken sondern auch aggressiv. Dass von dem Feuer eine Gefahr ausgehen könnte, wollte er nicht erkennen. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige. Und die Rechnung für den Einsatz.

