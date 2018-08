Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Dieb knackt Automaten / Auf ...

(UL) Ulm - Dieb knackt Automaten / Auf Geldsuche war ein Unbekannter am Donnerstag in einem Ulmer Lokal.

Ulm - Der Einbrecher hatte das Gitter vor einem Fenster in der Söflinger Straße weggebogen. Dann hebelte er das Fenster auf. Der Dieb kletterte hinein und ging in den Gastraum. Hier machte er sich an zwei Automaten zu schaffen. Aus den Spielautomaten nahm er das Geld, nachdem er sie aufgehebelt hatte. Mit dieser Beute suchte der Unbekannte das Weite. Die Ulmer Polizei sucht ihn jetzt, dazu sicherten die Polizisten die Spuren. Die Ermittler warnen davor, über Nacht oder freie Tage in Geschäftsräumen Geld zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen. Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, geben bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

