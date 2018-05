Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Dieb montiert Rad ab / An ...

(UL) Ulm - Dieb montiert Rad ab / An einem Anhänger im Ulmer Donautal stahl ein Unbekannter am Wochenende ein Rad.

Ulm - Der Anhänger wurde am Samstag gegen 7 Uhr in der Nicolaus-Otto-Straße abgestellt. Am Montag gegen 18 Uhr stellte der Fahrer fest, dass das vordere linke Rad fehlt. Ein Unbekannter hatte den Anhänger aufgebockt, die Stahlfelge mit Reifen abmontiert und mitgenommen. Die Polizei in Ulm (Tel.: 0731/1880) sucht nun nach dem Dieb.

