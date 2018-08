Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Diebe nehmen Tresor mit / In ...

(UL) Ulm - Diebe nehmen Tresor mit / In einer Ulmer Firma waren am Wochenende unbekannte Diebe.

Ulm - In der Nacht zum Sonntag brachen die Unbekannten ein Fenster des Hauses in der Virchowstraße auf. Sie kletterten hinein und fanden den Tresor der Firma. Mit diesem Würfeltresor flüchteten die Diebe wieder. Nach ihnen sucht jetzt die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880).

Dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann zeigt ein aktueller Fall in der Ulmer Weststadt. In den vergangenen Tage hatte jemand versucht, in ein Haus in der Fürsteneckerstraße zu gelangen. Die Diebe kletterten auf einen Balkon. Hier wollten sie die Tür aufhebeln. Die aber war zu stabil, die Diebe scheiterten.

Wer sich über die Möglichkeiten informieren will, wie sich Einbrüche verhindern lassen, den beraten die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen gerne. Für die Menschen in Ulm ist sie unter der Telefon-Nr. 0731/188-1111 erreichbar. Hier können Termine vereinbart werden. Erste Tipps gibt die Polizei im Internet unter www.k-einbruch.de.

