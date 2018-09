Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Drei Verletzte bei Unfall / An ...

(UL) Ulm - Drei Verletzte bei Unfall / An einem Auffahrunfall bei Ulm waren am Donnerstag drei Autos beteiligt.

Ulm - Kurz vor 8.30 Uhr ereignete sich der Unfall auf der B311, meldet die Polizei. Auf der Fahrt in Richtung Ulm erkannte ein 39-Jähriger zu spät, dass vor ihm der Verkehr stockte. Er fuhr auf einen BMW und schob ihn auf einen Volvo. Alle drei Fahrer erlitten leichte Verletzungen. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro. Für den BMW war das ein Totalschaden, so die Einschätzung der Ermittler. Den 39-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige, teilt die Polizei weiter mit. Ihr Tipp: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

