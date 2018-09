Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Einbrecher im Lokal / ...

(UL) Ulm - Einbrecher im Lokal / Ungebetenen Besuch hatte eine Ulmer Gaststätte am Wochenende.

Ulm - In der Nacht zum Montag brach ein Unbekannter ein Fenster auf. So gelangte er in das Haus in der Bleichstraße. Der Dieb hatte es auf die Wertsachen in einem Lokal abgesehen. Er suchte in den Schränken und Schubladen nach Beute. Ob der Unbekannte auch etwas fand steht noch nicht fest, meldet die Polizei. Sie ermittelt jetzt und sucht den Dieb. Dazu sicherte die Polizei die Spuren. Hinweis-Telefon: 0731/1880.

Tipps zum Einbruchschutz, aber auch viele weitere Informationen gibt die Polizei am Sonntag auf dem Ulmer Sicherheitstag auf dem Münsterplatz. Die Polizei und ihre Partner zeigen ein interessantes Programm rund um alle Fragen zur Sicherheit. Wer Glück hat gewinnt einen Mitflug im Polizeihubschrauber. Mehr Infos: www.polizei-ulm.de.

