Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Einbrecher kommt nicht rein / ...

(UL) Ulm - Einbrecher kommt nicht rein / Gut gesichert war eine Ulmer Firma, die am Freitag ein Einbrecher aufsuchte.

Ulm - Kurz vor 00.30 Uhr schlug der Unbekannte die Scheibe eines Hauses in der Olgastraße ein. Er öffnete das Fenster. Doch dahinter war eine Einbruchssicherung. Der Dieb erkannte wohl auch, dass Zeugen auf die Tat aufmerksam geworden waren. Er flüchtete sofort. Die Polizei war zwar schnell da, der Einbrecher aber schon weg. Jetzt ermittelt die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880), um dem Unbekannten auf die Spur zu kommen. Die Ermittler empfehlen, sich wie diese Firma vor Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++++++ 2166880

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/