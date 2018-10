Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Exhibitionist am Eselsberg / ...

(UL) Ulm - Exhibitionist am Eselsberg / Ein Mann hat sich am Samstag in Ulm vor Kindern entblößt.

Ulm - Die spielten in einem kleinen Walstück am Ruländerweg. Der Unbekannte hielt sich dort in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr auf. Er zog seine Hose runter, fasste sich ans Geschlechtsteil und ging auf die Kinder zu. Die rannten davon. Der Mann ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat einen dunklen Teint und einen kurzen schwarzen Vollbart. Er war mit einem blau/weiß gestreiftem Poloshirt bekleidet.

++++++1847397

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/