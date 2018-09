Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Fahrer flüchtet nach Unfall / ...

(UL) Ulm - Fahrer flüchtet nach Unfall / Ein silberner VW Passat war am Mittwoch bei Unterweiler in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der Fahrer flüchtete.

Ulm - Er war mit seinem Passat gegen 15 Uhr von einem geteerten Feldweg in die Illerkirchberger Straße eingebogen. Hierbei nahm er einem aus Richtung Donaustetten kommenden Mercedes Sprinter die Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen und wurden erheblich beschädigt. Der Schaden an dem Sprinter beträgt etwa 4000 Euro. Der 63-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Fahrer des VW Passat verließ unerlaubt die Unfallstelle. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. An dem älteren silbernen VW dürften im vorderen rechten Bereich Beschädigungen und Unfallspuren sichtbar sein.

