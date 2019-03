Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Fahrzeug brennt aus - Komplett ...

(UL) Ulm - Fahrzeug brennt aus - Komplett ausgebrannt ist am Samstagnachmittag ein Auto in der Wagnerstraße.

Ulm - Gegen 16:55 Uhr war ein 25-Jähriger zusammen mit seiner Mutter in der Wagnerstraße unterwegs. Die Fahrt sollte zu einer Kfz-Werkstätte gehen. Bevor sie dort jedoch ankamen, kam es vermutlich auf Grund eines technischen Defektes am Turbolader zu einer starken Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Der junge Mann und die Halterin des Autos stiegen sofort aus. Das Auto fing unmittelbar danach Feuer und brannte komplett aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Fahrzeugbrand schnell löschen. Durch den Brand wurden dennoch ein geparkter Pkw und die Gebäudefassade beschädigt. Der ausgebrannte Pkw hatte noch einen Wert von 5.000 Euro. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf etwa 1.000 Euro, an der Gebäudefassade auf etwa 500 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Für die Löscharbeiten musste der Schienen- sowie Fahrzeugverkehr in der Wagnerstraße kurzzeitig gesperrt werden.

