Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Feuer von selbst erloschen / ...

(UL) Ulm - Feuer von selbst erloschen / Nur geringer Schaden entstand am frühen Sonntag in Ulm.

Ulm - Kurz vor 2 Uhr löste der Rauchmelder einer Wohnung in der Sonnenstraße aus. Das hörten die Nachbarn zwar, konnten das Geräusch jedoch nicht zuordnen. Später stellte sich dann heraus, dass jemand eine Zeitung in den Spalt eines gekippten Fensters gesteckt hatte. Diese Zeitung ging in Flammen auf, die erloschen aber von selbst wieder. So entstand nur geringer Schaden. Wer für den Brand verantwortlich ist, das ermittelt jetzt die Ulmer Polizei. Dazu sucht sie Zeugen. Wer am Sonntag gegen 2 Uhr in der Sonnenstraße in Söflingen verdächtige Personen gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.

