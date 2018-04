Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Feuerwehreinsatz nach ...

(UL) Ulm - Feuerwehreinsatz nach Rodungsarbeiten - Ein Löschzug der Ulmer Feuerwehr rückte am Samstagnachmittag zu einem Brand aus.

Ulm - Gegen 16:55 Uhr rodete ein 45-Jähriger sein Gartengrundstück am sogenannten Rutschhang entlang der B 311. Durch die Hitzeentwicklung der Rodungsmaschine geriet Reisig in Brand. Das Feuer griff auf eine Gartenhütte über. Die abbruchreife Hütte brannte völlig nieder. Die Feuerwehr Ulm rückte mit einem Löschzug an und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Gartenbesitzer blieb unverletzt. An der Hütte entstand kein Sachschaden.

+++++++++++++++++++ (0731610) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/