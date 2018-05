Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Gefahren mit und ohne / Zwei ...

(UL) Ulm - Gefahren mit und ohne / Zwei Fahrzeuge, ohne Gurt und mit Alkohol, hat die Polizei am Dienstag aus dem Verkehr gezogen.

Ulm - In einem Auto saßen am Dienstag eine Frau und ihre beiden Buben. Sie fuhren kurz vor 16 Uhr über die Wallstraßenbrücke in Richtung Dornstadt. Eine Polizeistreife sah, dass die Buben nicht angegurtet waren. Sofort stoppten sie den Wagen. Im Auto befanden sich nicht einmal Kindersitze für die drei und sieben Jahre alten Kinder. Die Mutter musste jetzt erst einmal solche Sitze organisieren, bevor sie weiterfahren durfte. Derweil klärten sie die Polizisten darüber auf, wie gefährlich ihr Verhalten und wie wichtig Kindersitze für die Sicherheit der Buben sind. Sie erfuhr auch, dass sie ein Bußgeld zu bezahlen hat.

Mit dem Rasenmähertraktor fuhr gegen 17.30 Uhr ein 25-Jähriger über den Kuhberg. Samt Anhänger. Auf dem Anhänger waren mehrere Personen. Und eine Musikanlage. All das machte eine Streife der Polizei aufmerksam. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich schnell heraus, dass der betrunken ist. Das bestätigte ein Alkoholtest. Die Begleiter mussten den Anhänger verlassen. Ein nüchterner Bekannter räumte den Mäher mit Anhänger auf. Den 25-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen der Trunkenheitsfahrt. Dazu musste er eine Blutprobe abgeben.

