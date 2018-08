Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Gegenverkehr gerammt / Bei ...

(UL) Ulm - Gegenverkehr gerammt / Bei einem Unfall am Donnerstag in Ulm wurde eine 52-Jährige verletzt.

Ulm - Ein 19-Jähriger bog gegen 15 Uhr mit seinem VW von der Böfinger Steige in den Georg-Elser-Weg ab. Dabei kam er zu weit nach rechts. Um nicht gegen den Bordstein zu fahren, wich er nach links aus. Dort kam ihm aber eine 52-Jährige in einem BMW entgegen. Der VW krachte in den BMW. Die BMW-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Anschlepper holten sie ab. Die Polizei Ulm ermittelt jetzt den genauen Unfallhergang. Dabei geht sie auch der Frage nach, ob der VW zu schnell unterwegs war. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzen die Beamten auf 15.000 Euro.

