Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Kind angefahren / Ein Kind ...

(UL) Ulm - Kind angefahren / Ein Kind wurde am Donnerstag bei einem Unfall in Wiblingen schwer verletzt.

Ulm - Ein Toyota war gegen 17.30 Uhr auf dem Wiblinger Ring von der Biberacher Straße in die Reutlinger Straße unterwegs. Im rechten Grünstreifen an der Biberacher Straße spielten drei Kinder. Ein Siebenjähriger entfernte sich von der Gruppe und rannte unmittelbar vor dem Toyota über die Straße. Dabei achtete das Kind nicht auf den Verkehr. Der 19-jährige Toyotafahrer bremste ab, erfasste das Kind aber mit der linken Stoßstange seines Autos. Dabei wurde das Kind schwer verletzt. Ein Notarzt und ein Rettungswagen rückten an. Der Rettungsdienst versorgte das Kind und brachten es in eine Klinik. Am Toyota entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Die Polizei schickte Spezialisten der Verkehrspolizei zur Unfallaufnahme. Diese ermitteln jetzt den genauen Unfallhergang. Der 19-Jährige sieht einer Anzeige entgegen.

Hinweis der Polizei: Ob als Fußgänger, als Mitfahrer im Auto, unterwegs auf dem Fahrrad oder in öffentlichen Verkehrsmitteln: Immer sind Kinder als die schwächsten Teilnehmer im täglichen Straßenverkehr ganz besonderen Risiken ausgesetzt. Oft wissen sie die Folgen eigenen und fremden Verhaltens noch nicht richtig abzuschätzen und geraten deshalb immer wieder in heikle und Gefahr bringende Situationen. Deshalb stellt sie die Straßenverkehrsordnung unter besonderen Schutz. Wenn sich Kinder in der Nähe der Straße aufhalten gilt generell: Fuß vom Gas und bremsbereit machen!

