Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Laden ausgeräumt / In der ...

(UL) Ulm - Laden ausgeräumt / In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in ein Modegeschäft in Ulm ein.

Ulm - Die Täter hebelten ein Fenster zu dem Geschäft in der Brautgasse auf. So kamen sie in den Verkaufsraum. Die Täter nahmen die Kleidungsstücke mit. Die Unbekannten müssen zum Transport der Beute ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Polizei in Ulm (Tel.: 0731/1880) sucht auch nach Zeugen. Die Ermittler fragen:

- Wer hat in der Zeit zwischen Mittwoch gegen 18.30 Uhr und Donnerstag gegen 7 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Brautgasse / Neue Straße / Münsterplatz gesehen.

- Wer fielen dort verdächtige Fahrzeuge auf?

- Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise an die Polizei in Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

