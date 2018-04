Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Mit dem Einkaufswagen auf ...

(UL) Ulm - Mit dem Einkaufswagen auf Abwegen - Mit einem Einkaufswagen hat eine polizeibekannte 75-Jährige einen Pkw beschädigt.

Ulm - Am Freitagmittag, gegen 12:00 Uhr, war die verwirrte Frau in Söflingen unterwegs. Sie schob einen Einkaufswagen mitten auf der Straße. Ein entgegen kommender 51-jähriger Autofahrer wollte ihr Platz machen. Die Frau stieß den Einkaufswagen jedoch mehrmals absichtlich gegen das Fahrzeug des Mannes. Dabei entstand leichter Sachschaden. Zwischen der Frau und dem Autofahrer entstand ein Streit. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Ulm-West nahmen sich der Sache an. Sie brachten die Frau in die Psychiatrie. Sie muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

