Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Radlerin verletzt / Ein ...

(UL) Ulm - Radlerin verletzt / Ein Autofahrer hat am Donnerstag in Ulm eine Radlerin verletzt.

Ulm - Mit seinem Peugeot fuhr ein 45-Jährige zunächst die Karlstraße in Ulm entlang, so die Polizei. Als er nach links in die Frauenstraße fuhr, übersah er eine Radlerin. Denn die hatte kein Licht eingeschaltet, so die Erkenntnisse der Polizei. Beim Zusammenstoß erlitt die Frau leichte Verletzungen, auch am Kopf. Einen Helm trug sie nicht. Der Rettungsdienst brachte die Ulmerin ins Krankenhaus.

