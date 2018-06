Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Rollerfahrer rutscht unter die ...

(UL) Ulm - Rollerfahrer rutscht unter die Leitplanke / Eine Autofahrerin hat am Montag in der Heilmaeyersteige einen Motorroller angefahren. Der Fahrer stürzte und erlitt Verletzungen.

Ulm - Rettungskräfte versorgten den 49-Jährigen, der nach dem Sturz unter eine Leitplanke gerutscht war. Sie brachten ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Zu dem Unfall war es gegen 7.35 Uhr gekommen, als die 56-jährige Autofahrerin von der Heilmeyersteige nach links in die Straße "In der Wanne" abbiegen wollte. Die Frau übersah hierbei das von rechts kommende Kleinkraftrad.

++++++1079480

