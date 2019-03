Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Scheibe eingeschlagen - Die ...

(UL) Ulm - Scheibe eingeschlagen - Die Scheibe eines Pkw hat ein Unbekannter eingeschlagen, die Polizei sucht Zeugen.

Ulm - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 02:30 Uhr, trieb der Täter im Parkhaus Fischerviertel in der Ulmer Innenstadt sein Unwesen. Dort schlug er auf dem Parkdeck 2A die Heckscheibe eines Fahrzeuges ein. Das Polizeirevier Ulm-Mitte übernahm die Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0731/188-3312 zu melden.

+++++++++++++++++++ (0495019) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/