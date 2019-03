Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Schlägerei in Kneipe - ...

(UL) Ulm - Schlägerei in Kneipe - Verletzungen erlitten die Beteiligten einer Schlägerei in einer Ulmer Kneipe, sie kamen ins Krankenhaus.

Ulm - Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:45 Uhr, in einer Kneipe der Ulmer Innenstadt. Ein 31-Jähriger befand sich in weiblicher Begleitung in der Kneipe. Ein 34-Jähriger und dessen 32-Jähriger Kumpel störten und provozierten das Paar. Es kam aus diesem Grund zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 31-Jährige schlug seinem 34-jährigen Kontrahenten ein Glas ins Gesicht. Dieser erlitt eine Schnittverletzung. Der Begleiter des Verletzten kam diesem zu Hilfe und schlug dem 31-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch einen Nasenbeinbruch. Beide Verletzte kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm die Ermittlungen auf. Die Beteiligten müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung verantworten.

+++++++++++++++++++ (0494792) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/