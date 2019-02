Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Schlägerei vor Diskothek - ...

(UL) Ulm - Schlägerei vor Diskothek - Nachdem er eine Frau belästigt hatte schlug ein 41-Jähriger auf deren Helfer ein.

Ulm - Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, kam es vor einer Diskothek in der Ulmer Innenstadt zu einer Schlägerei. Zuvor hatte der 41-jährige Aggressor in der Diskothek schon mehrere andere Frauen belästigt. Als er dann vor der Disko erneut eine 20-Jährige bedrängte, kamen ein 22-Jähriger und dessen Kumpel der Frau zu Hilfe. Der 41-Jährige schlug sofort nach den beiden und stieß die Frau gegen eine Wand. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte wurde auf die Schlägerei aufmerksam und nahm den Schläger sofort fest. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Er stand zur Tatzeit unter alkoholischer Beeinflussung. Ein Test ergab über 2 Promille Atemalkohol. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde vor Ort von einem Rettungswagen versorgt.

