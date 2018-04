Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Schwer verletzt nach Streit - ...

(UL) Ulm - Schwer verletzt nach Streit - Schwere Verletzungen zogen sich zwei Verkehrsteilnehmer nach einem eskalierten Streit am Samstagnachmittag zu.

Ulm - Gegen 16:55 Uhr standen die beiden Männer in ihren Autos hintereinander an einer Zufahrtsampel zu einem Einkaufscenter in der Blaubeurer Straße. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr ein 49-Jähriger dem Empfinden eines hinter ihm wartenden 32-Jährigen nicht schnell genug los. Der Jüngere von beiden hupte. Anschließend fuhren beide in die Tiefgarage des Centers. Dort begab sich der 32-Jährige Aggressor zum Fahrzeug des 49-Jährigen und beleidigte ihn auch noch. Als dieser ausstieg, entwickelte sich eine Schlägerei zwischen den Männern. Dabei zogen sich beide erhebliche Kopfverletzungen zu. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

