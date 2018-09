Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Seniorin um Familienschmuck ...

(UL) Ulm - Seniorin um Familienschmuck gebracht / Mit der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter" erbeutete ein Unbekannter am Mittwoch in Ulm Schmuck.

Ulm - Bei der Frau klingelte gegen 14 Uhr das Telefon. Der Anrufer gab vor Polizist zu sein. Unterstützt wurde der Anrufer von einem angeblichen Staatsanwalt, der auch ans Telefon kam. Dieser erzählte, er habe bei Einbrechern eine Liste mit Namen gefunden. Darunter sei auch der Name der Seniorin. Um die Wertsachen der Angerufenen zu schützen, sei es erforderlich diese von der Polizei fotografieren zu lassen. Die Frau wurde aufgefordert die Wertsachen in einer Mülltonne vor ihrer Wohnung in Albecker Steige zu deponieren. Die Seniorin ging darauf ein und legte ihren Schmuck in die Tonne. Nachdem sich niemand mehr bei der Frau gemeldet hat, wurde sie misstrauisch und schaute in der Tonne nach. Der Schmuck war nicht mehr da. Daraufhin rief die Frau bei der Polizei an und erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizei hat sofort Ermittlungen eingeleitet. Zu dem Anrufer ist lediglich bekannt, dass dieser hochdeutsch gesprochen hat. Die Seniorin äußerte den Verdacht, dass es sich bei den Anrufern aufgrund der Stimme möglicherweise nur um eine Person gehandelt haben könnte. Wer verdächtige Wahrnehmungen am Mittwochnachmittag in der Albecker Straße in Ulm gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Ulm unter Tel.: 0731/1880 zu melden.

Hinweis der Polizei: Immer häufiger treiben falsche Polizisten ihr trügerisches Spiel mit vorwiegend arglosen, älteren Menschen und bringen sie um ihre Ersparnisse, Schmuckstücke sowie Wert- oder Kunstgegenstände. Die Täter geben sich als Polizisten oder andere Amtspersonen aus und täuschen oftmals vor, über den Polizeinotruf "110" oder andere Behördenleitungen anzurufen. Dieser Telefonbetrug ermöglicht den Tätern, fast ohne Risiko an schnelles Geld oder Vermögenswerte zu kommen und nimmt rasant zu.

Solche Betrügereien, in denen sich die Anrufer als angebliche Enkel oder Polizisten ausgeben, werden immer häufiger begangen. Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres verzeichnet die Kriminalstatistik für den Bereich des Polizeipräsidiums Ulm 236 Fälle von solchen Anrufen. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum 141 Fälle. Insbesondere die Anrufe angeblicher Polizeibeamter nimmt stark zu, sie stieg auf das fast Zweieinhalbfache.

Um sich vor der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps: - Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. - Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. - Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. - Erstatten Sie Anzeige.

Weitere Informationen zu ähnlichen Betrugsmaschen, wie zum Beispiel dem Enkeltrick und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

