Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Spielautomat aufgebrochen / ...

(UL) Ulm - Spielautomat aufgebrochen / Geld erbeutete ein Einbrecher am Mittwoch in Ulm.

Ulm - Der Einbruch wurde gegen 18 Uhr festgestellt. Ein Unbekannter hatte die Türe zu der Gaststätte in der Neuen Straße aufgehebelt. So kam er in das Gebäude. In der Gaststätte hebelte er ein Geldspielgerät auf. Er erbeutete Geld in noch nicht bekannter Höhe. Ein anderer Automat hielt den Aufbruchversuchen stand. Der Einbrecher fand zudem zwei Geldbörsen mit Geld. Diese nahm er mit. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Ulmer Polizei (Tel.: 0731/1880) ermittelt.

Geschäfte, Gaststätten, Büros, Praxen und andere Gewerbe- und Freizeiträume sind nach polizeilichen Erfahrungen immer wieder Ziele von Einbrechern. Da Fenster und Türen meist die Schwachstellen eines Gebäudes bilden, stehen sie im Fokus der Einbrecher. Ihnen kann die Arbeit erschwert werden, indem Sicherungen installiert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/1881444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++++++++1778495

