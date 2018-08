Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Staatsanwaltschaft Ulm und ...

(UL) Ulm - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Beim Rauschgiftkauf festgenommen /

Ulm - Haftbefehl erging jetzt gegen einen Ulmer, der Rauschgift verkauft haben soll.

Die Kriminalpolizei hatte bei ihren Ermittlungen erfahren, dass ein Ulmer mit Rauschgift handeln soll. Als die Polizei deshalb am Mittwoch zum Haus des 19-Jährigen in der Weststadt kamen, sahen sie davor ein Auto. In dem saßen zwei Männer. Dazwischen lag ein Päckchen mit Rauschgift. Die Polizisten nahmen die beiden Männer, 20 und 16 Jahre alt, fest. Im Auto fanden die Ermittler ein Einhandmesser und einen Schlagring, mehrere hundert Euro und insgesamt rund 18 Gramm Marihuana. Noch während der Kontrolle der beiden Männer kam der 19-Jährige dazu, gegen den sich die Ermittlungen eigentlich richteten. Auch ihn überprüften die Beamten sofort. In einer Tasche hatte der junge Mann 32 Gramm Marihuana dabei, daneben einen Schlagstock und wenige hundert Euro mutmaßliches Dealergeld. In seiner Wohnung fanden die Beamten 164 Ecstasy-Tabletten, weitere 30 Gramm Marihuana, wenige Gramm Kokain, 40 Gramm eine ecstasyähnlichen Rauschgifts, daneben einen Schlagring, ein Einhandmesser und eine Schreckschusspistole. Daneben ergaben sich Hinweise, die den vermuteten Verkauf von Rauschgift an Abnehmer zu bestätigen scheinen.

Wegen des dringenden Verdachts des Handels mit Rauschgift erließ des zuständige Richter am Amtsgericht auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 19-Jährigen. Er sitzt seither in Untersuchungshaft.

