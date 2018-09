Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Unfall verrät Alkohol / Die ...

(UL) Ulm - Unfall verrät Alkohol / Die Polizei stoppte am Freitag einen betrunkenen Autofahrer in Blaustein.

Ulm - Ein Zeuge beobachtete gegen 3.30 Uhr einen Unfall und rief die Polizei. Ihm war aufgefallen, dass in der Blaubeurer Straße ein Opel über einen Randstein fuhr. Der Spoiler und die Stoßstange wurden hierbei beschädigt. Der 27-Jährige fuhr danach weiter. Polizisten hielten das Auto in Blaustein an. Bei der Kontrolle rochen sie Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Mann musste mit zum Revier. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Seinen Führerschein behielt die Polizei. Den Fahrer erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Hinweis der Polizei: Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++++++1836543

