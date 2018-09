Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Unfallflucht unter Alkohol / ...

(UL) Ulm - Unfallflucht unter Alkohol / Dank eines Zeugen war der Verantwortliche eines Unfalles in der Nacht zum Mittwoch in Ulm schnell ermittelt.

Ulm - Am Mittwoch gegen 00.45 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass jemand in der Frauenstraße beim Einparken ein Auto gestreift hätte. Der Mann sei daraufhin ausgestiegen und habe den Schaden angeschaut. Anstatt sich um den Fremdschaden zu kümmern ging der Mann weg. Der Zeuge teilte auch mit, dass der Mann aufgrund seines schwankenden Ganges betrunken wirkte. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf. Der Verursacher war schnell ermittelt. Über das Kennzeichen konnte ermittelt werden, dass der Halter in der Nähe der Unfallstelle wohnhaft ist. Die Überprüfung des Halters ergab, dass es sich dabei um den Fahrer handelt. Die Beamten rochen bei dem Mann Alkohol. Ein Test bestätigte, dass der 46-Jährige erheblich alkoholisiert war. Dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen. Seinen Führerschein musste er auch abgeben. Außerdem wird er angezeigt. Die Polizei informiert zudem die Führerscheinstelle über den Sachverhalt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt. ++++++++++++1677260 Judith Wolf/Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

