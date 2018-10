Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Ungebremst aufgefahren / ...

(UL) Ulm - Ungebremst aufgefahren / Motorradfahrerin verletzt sich schwer bei einem Unfall am Freitag in Ulm.

Ulm - Eine 57-Jährige war mit ihrem Leichtkraftrad gegen 15.30 Uhr in der Ensostraße in Ulm unterwegs. Vor ihr fuhr eine 32-Jährige mit ihrem Toyota. Da sich der Verkehr zurückstaute, musste die Autofahrerin stark abbremsen. Dies erkannte die Motorradfahrerin zu spät. Nahezu ungebremst fuhr sie mit ihrer Piaggio auf das Auto auf. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste in eine Klinik gebracht werden. Bei der Kollision prallte zudem der Helmkoffer der 57-Jährigen auf das Dach und die Motorhaube des Toyotas. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Den Schaden am Leichtkraftrad schätzt die Polizei auf ungefähr 2.000 Euro.

