Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Unklarer Unfallhergang / Das ...

(UL) Ulm - Unklarer Unfallhergang / Das Polizeirevier Ulm-Mitte sucht Zeugen

Ulm - Am Samstag gegen 21.35 Uhr ereignete sich in der Münchner Straße in Ulm ein Verkehrsunfall, bei dem eine 40 Jahre alte Frau verletzt wurde. Ihren Angaben zufolge fuhr die Frau auf der Gänstorbrücke in Richtung Münchner Straße und wollte bei Grünlicht an der Ampel die Kreuzung der Basteistraße überqueren. Hierbei kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem Renault eines 54 Jahre alten Mannes, der aus Richtung Innenstadt/Neue Straße gefahren kam. Auch dieser Mann sagte, er sei bei Grünlicht gefahren. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (0731/188-3312) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

+++++++1848206

