Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Vorfahrt missachtet / ...

(UL) Ulm - Vorfahrt missachtet / Autofahrer übersieht beim Abbiegen entgegenkommenden Verkehr

Ulm - Leichte Verletzungen zog sich eine 26jährige Fahrzeuginsassin am Freitagabend gegen 17.30 Uhr in der Ulmer Olgastraße zu. Ein aus Richtung Frauenstraße kommender 23jähriger Nissanfahrer war nach links ins Hafenbad abgebogen und hatte dabei eine aus Richtung Theater heranfahrende Polofahrerin übersehen. Bei dem Zusammenstoß prallte der Nissan in die Vorderachse des VW. Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im Nissan leicht verletzt. Ihr im Fahrzeugfond in einem vorschriftsmäßigen Kindersitz sitzende 1jährige Tochter blieb glücklicherweise unverletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 15000 Euro. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2034250)

