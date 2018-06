Polizeipräsidium Ulm / Ulm - Wechselgeld fehlt / In einem ...

(UL) Ulm - Wechselgeld fehlt / In einem Ulmer Lokal waren in der Nacht zum Donnerstag Einbrecher.

Ulm - Die Diebe hatten ein Fenster an dem Haus im Georg-Elser-Weg aufgehebelt. So gelangten sie ins Innere. Bei der Suche nach Wertsachen fanden sie einen Geldbeutel. Mit dem Wechselgeld darin ergriffen die Unbekannten die Flucht. Weit höher als der Wert der Beute ist der Sachschaden, den die Einbrecher verursacht haben. Den schätzt die Polizei auf rund 500 Euro.

Ob der Einbruch im Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in derselben Nacht in einem Haus in der Nähe steht, prüft die Polizei (https://ots.de/3c7cf8). Hier hatte die Alarmanlage die Einbrecher in die Flucht geschlagen. Die Polizei ermittelt wegen der Einbrüche und empfiehlt, über Nacht oder freie Tage kein Geld in Geschäftsräumen zurückzulassen. Denn darauf haben es Einbrecher abgesehen.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

++++++++++ 1054335

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/