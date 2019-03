Polizeipräsidium Ulm / Ultraleichthubschrauber verunglückt ...

(BC) Ultraleichthubschrauber verunglückt beim Start - Tannheim

Ulm - Großes Glück hatte der 59-jährige Pilot eines Ultraleichthelikopters bei einer Havarie, welche sich am Sonntagvormittag auf dem Flugplatz Tannheim zugetragen hat. Gegen 09:30 Uhr wollte der Mann mit dem Helikopter starten. In der Startphase gab es jedoch Probleme. Schlussendlich setzte das Heck der Maschine unplanmäßig auf dem Erdboden auf und der Helikopter neigte sich mit laufendem Hauptrotor zur Seite. Als die Rotorblätter Kontakt mit dem Boden bekamen, überschlug sich die Maschine und wurde hierbei erheblich beschädigt. Der Pilot, welcher alleine in der Maschine war, kam mit leichten Verletzungen davon, welche noch vor Ort behandelt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf gut 45.000 Euro. Das Flugfeld des Flughafens Tannheim konnte nach Bergung des Wracks wieder freigegeben werden.

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Zi), 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de 0546085

