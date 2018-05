Polizeipräsidium Ulm / Ummendorf - Einbruch in Bauwagen / ...

(BC) Ummendorf - Einbruch in Bauwagen / Aus einer Bude bei Buschhorn stahlen Unbekannte Geld.

Ulm - Der Einbruch in den Bauwagen wurde am Dienstag gegen 18 Uhr entdeckt. Unbekannte hebelten die Türe auf. In der Bude brachen sie einen Spielautomaten auf und stahlen das Geld. In dem Bauwagen fanden die Diebe weiteres Geld. Ihre Beute nahmen sie mit. Die Polizei in Biberach (Tel.: 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Jugendbuden sind immer wieder Ziel von Einbrechern. Tipps zum Einbruchsschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch zu Ihnen vor Ort. Termine können über die Telefonnummern 07351/447-123 oder 0731/188-1444 vereinbart werden.

++++++++++0994769

