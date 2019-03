Polizeipräsidium Ulm / Wangen - Vorrang missachtet / zwei ...

(GP) Wangen - Vorrang missachtet / zwei leicht Verletzte bei Verkehrsunfall

Ulm - Am Samstag gegen 14.00 Uhr befuhr ein 57-jähriger mit seinem VW Fox die K1451 von Faurndau kommend in Richtung Wangen und wollte nach links in Richtung Edeka abbiegen. Hierzu ordnete er sich auf dem Linksabbiegerstreifen ein und ließ einen entgegenkommenden Pkw passieren. Das allerdings nach diesem Pkw ein Motorrad BMW kam, hatte der 57-Jährige übersehen und fuhr los. Ein Unfall ließ sich nicht mehr vermeiden. Der 20-jährige Fahrer der BMW und sein 19-jähriger Sozius wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort vom DRK versorgt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

