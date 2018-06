Polizeipräsidium Ulm / Warthausen - Betrunkener Radfahrer ...

(BC) Warthausen - Betrunkener Radfahrer verletzt sich schwer / 31-jähriger Radfahrer stürzt einen Hang hinunter

Ulm - Gegen 10.40 Uhr wurde am Samstag die Polizei in die Biberacher Straße nach Warthausen gerufen. Dort war ein 31-Jähriger mit seinem Fahrrad von Warthausen Richtung Biberach unterwegs. Auf Höhe vom dortigen Fitnessstudio kam er nach links vom Radweg ab und fiel eine abschüssige Wiese hinunter. Bei dem Sturz zog sich der Radler schwere Verletzungen zu. Er musste in eine Klinik verbracht werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 31-Jährige stark unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste Blut abgeben und erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Sachschaden war keiner entstanden.

+++++++++++++++++++++ 1072331

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/