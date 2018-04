Polizeipräsidium Ulm / Warthausen - Unbekannter findet Geld ...

(BC) Warthausen - Unbekannter findet Geld / Beute machte ein Einbrecher Dienstag oder Mittwoch in Warthausen.

Ulm - In das Gebäude in der Katzensteige kam der Einbrecher, weil er eine Tür aufgebrochen hatte. Zwischen 16.45 und 6.30 Uhr suchte er dort nach Beute. Der Unbekannte brach einen Spint auf und fand dort Geld. Das nahm er bei seiner Flucht mit. Die Polizei hat an dem Tatort viele Spuren gesichert. Die geben den Ermittlern vom Polizeirevier Biberach (07351/4470) erste Hinweise auf den Täter.

