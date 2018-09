Polizeipräsidium Ulm / Westerheim - Unfallflucht und ...

(UL) Westerheim - Unfallflucht und Alkohol / Schnell ermittelt war die Verantwortliche eines Unfalls am Montag in Westerheim.

Ulm - Ein Zeuge teilte der Polizei am Montagabend mit, dass jemand in der Zeit zwischen 15.50 Uhr und 17.50 Uhr an sein geparktes Auto in Westerheim gefahren sein muss. Ermittlungen der Polizei führten schnell zur verantwortlichen Fahrerin. Diese wohnt direkt gegenüber der Unfallstelle. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr sie beim Ausfahren aus ihrem Grundstück mit ihrem Auto gegen das Auto ihres Nachbarn. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von insgesamt etwa 2.500 zu kümmern, stellte sie ihr beschädigtes Auto in die Garage. Bei der Befragung der 68-Jährigen rochen die Beamten Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Die Frau war erheblich betrunken. Im Krankenhaus wurde ihr Blut abgenommen. Ihren Führerschein musste sie auch abgeben. Die Frau erwartet nun eine Anzeige. Außerdem erhält die Führerscheinstelle einen Bericht.

Hinweis der Polizei: Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

