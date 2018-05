Polizeipräsidium Ulm / Wiesensteig - Polizei hat ...

(GP) Wiesensteig - Polizei hat Motorradfahrer im Visier / Am Donnerstag kontrollierte die Polizei in Wiesensteig.

Ulm - Die Zahl der Motorradunfälle ist im Jahr 2017 im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm gesunken. Motorisierte Zweiräder waren an 523 Unfällen beteiligt, 20 weniger als noch 2016. Bei diesen Unfällen wurden im vergangenen Jahr 9 Verkehrsteilnehmer getötet. 180 Personen erlitten schwere, 315 weitere leichte Verletzungen. In 280 Fällen verursachten die Zweiradfahrer die Unfälle. Als Hauptunfallursachen gelten dabei Fahren mit nichtangepasster Geschwindigkeit und Falsches Überholen. Auch wenn die Unfälle im Präsidiumsbereich im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind, lässt die Polizei mit ihren Kontrollmaßnahmen nicht nach.

Deshalb überprüften die Beamten zwischen 12 und 16 Uhr Fahrzeuge in der Hauptstraße in Wiesensteig. 25 Motorradfahrer nahmen die Polizisten dabei genauer unter die Lupe. Erfreulicherweise mussten nur fünf Zweiradlenker beanstandet werden. Sie hatten Veränderungen an der Auspuffanlage und Spiegeln vorgenommen und diese nicht in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen. Deshalb war die Betriebserlaubnis für die Zweiräder erloschen. Ein Hondafahrer durfte nicht weiterfahren weil durch die vielen Veränderungen die Verkehrssicherheit seines Fahrzeugs nicht mehr gegeben war. Auch für einen Nissanfahrer endete an diesem Donnerstag die Fahrt: Die Beamten stellten fest, dass an dem Fahrzeug mehrere Veränderungen vorgenommen wurden, die die Sicherheit beeinträchtigten. Der Pkw und die Honda werden einem Gutachter vorgeführt.

Die Fahrzeuglenker bekamen einen Mängelbericht ausgehändigt. Das heißt, sie müssen die Veränderungen wieder rückgängig machen und bei der Polizei vorzeigen, dass alles wieder in Ordnung ist.

Die Polizei bietet in den Gesprächen mit den Kontrollierten Informationen für die Biker. Dabei geht es nicht nur um Vorschriften, sondern etwa auch um die richtige Kleidung. Denn oft verhindert die Schutzkleidung bei Unfällen schlimmere Verletzungen. Weitere Informationen erhalten Zweiradfahrer auch bei Veranstaltungen zusammen mit den Sicherheitspartnern.

++++++++++0867198

