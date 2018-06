Polizeipräsidium Ulm / Wiesensteig - Stopp der Unfallflucht

(GP) Wiesensteig - Stopp der Unfallflucht

Ulm - Ein am Donnerstag gegen 08.00 Uhr auf der Hauptstraße abgestellter Fiat wurde vermutlich beim Abbiegen gestreift. Der Schaden in Höhe von 800 Euro wurde gegen 10.30 Uhr festgestellt.. Hinweise bitte an die Polizei in Geislingen. Telefon 07331/93270.

