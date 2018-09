Polizeipräsidium Ulm / Zell u.A. - Kinderfahrrad ohne ...

(GP) Zell u.A. - Kinderfahrrad ohne Bremsen / Ein 10-jähriges Mädchen trug am Montag bei einem Unfall in Zell schwere Verletzungen davon.

Ulm - Das Kind fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg entlang der Kirchheimer Straße. An der Einmündung der Schulstraße prallte sie ungebremst gegen ein stehendes Auto. An dem Kinderfahrrad funktionierten die Bremsen nicht. Der Rettungsdienst brachte die 10-Jährige in eine Klinik.

