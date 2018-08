Polizeipräsidium Ulm / Zwiefalten - mit Gegenverkehr ...

(BC) Zwiefalten - mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Ulm - Am Sonntag ereignete sich auf der Landstraße zwischen Zwiefalten und Zweifaltendorf ein Verkehrsunfall. Gegen 09.50 Uhr fuhr ein 30-jähriger PKW-Fahrer in Richtung Zwiefaltendorf. In einer Linkskurve kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Zurücklenken auf die Fahrbahn kollidierte er mit einem entgegenkommenden Kleinbus. Beide Fahrer konnten nach der Erstversorgung die Klinik wieder verlassen. Sie wurden nur leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 17 500 Euro geschätzt. Die Landstraße musste für die Reinigungsarbeiten durch die Feuerwehr gesperrt werden.

