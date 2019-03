Polizeipräsidium Westpfalz / 1.000 Euro Schaden für 50 Euro Beute

1.000 Euro Schaden für 50 Euro Beute

Kaiserslautern - Für eine Beute im Wert von rund 50 Euro haben Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag in der Merkurstraße einen Schaden von rund 1.000 Euro angerichtet. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 17 und 6.20 Uhr Zugang zu einem Firmengelände, wo sie ein Fenster aufhebelten und in ein Firmengebäude einstiegen. In dem Gebäude durchsuchten die Täter alle Räume und traten auf zwei Stockwerken sämtliche Türen ein, die verschlossen waren. Sie verließen den Tatort mit einer Kunstledertasche und 20 Euro Bargeld.

Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, denen in der fraglichen Nacht eventuell etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. | cri

