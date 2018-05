Polizeipräsidium Westpfalz / 12-Jähriger angefahren

12-Jähriger angefahren

Kaiserslautern - Der Fahrer eines weißen Pkw hat am Dienstagmittag einen Schüler angefahren. Der Unfall ereignete sich um 13.00 Uhr an dem Zebrastreifen vor der Bertha von Suttner Schule. Der Junge wollte nach Schulschluss die Straße "Am Stadtwald" überqueren. Auf dem Fußgängerüberweg wurde er von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern. Das Kind wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Den Unfall haben auch andere Schüler beobachtet. Sie können aber keine weiteren Hinweise auf das Auto geben.

Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer des weißen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden.

